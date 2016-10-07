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Діалог Захарова-Керрі: звинувачення в пропаганді від пропагандистки

Діалог Захарова-Керрі: звинувачення в пропаганді від пропагандистки
Офіційний речник російського зовнішньополітичного відомства одіозна Марія Захарова озвучила черговий «перл», коментуючи заяви Держсекретаря США Джона Керрі, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на Цензор.нет.

Так, за словами Захарової, заклик Керрі – не що інше як «пропаганда». Чиновниця наголошує, що використання такої термінології тягне за собою доволі серйозні правові наслідки і всі ці поняття були вжиті Державним секретарем задля «нагнітання ситуації». Далі Захарова традиційно почала валити з хворої голови на здорову і відправила американських представників розбиратись з ситуацією в Ірак, Лівію та Ємен – мовляв, там були справжні військові злочини. Причини заяви Керрі чиновниця побачила у неспроможності Сполучених штатів виконати домовленості щодо припинення вогню в Сирії, адже американці зізнались, що не мають важелів впливу на опозицію.

Нагадаємо, сьогодні, сьомого жовтня 2016 року, очільник Держдепу Сполучених штатів Америки Джон Керрі перед зустріччю зі своїм французьким колегою наголосив, що дії Росії в сирійському конфлікті – абсолютно неприйнятні і не можуть розцінюватись світовою спільнотою інакше як військові злочини.

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