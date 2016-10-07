Блогер: у російських збройних сил сезонне загострення

Блогер Олександр Коваленко збирає і аналізує повідомлення про агресивну та провокативну активність збройних сил Російської Федерації поряд або навіть в межах кордонів інших держав, - про це replyua.net інформує, посилаючись на власну сторінку експерта в Фейсбук.
Так, лише за сьогодні набралось три повідомлення про неадекватну поведінку російських пілотів. Перше з них викликає явне нерозуміння: літак російських Повітряно-космічних сил більше хвилини пробув у повітряному просторі Фінляндії, яка до цього часу зберігала нейтралітет та особливу витримку у відносинах з неадекватним сусідом. Крім того, цієї ночі російський Су-27 вирішив політати над естонським островом Вайндлоо, вимкнувши транспондери і не відповідаючи на запити локальних диспетчерів. І останньою краплею на сьогодні стали провокативні маневри Су-24 (які Росія ніби зняла з озброєння з першого вересня поточного року) поблизу латвійського кордону над Балтійським морем.
Чим можна пояснити всі ці дії? Осіннє загострення? Святкування Дня народження улюбленого «фюрера»? Якби то не було, нагнітання напруженості добре лягає в канву попередніх заяв російської еліти і покликане демонструвати готовність до «великої війни», - аналізує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter