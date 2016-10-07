Блогер: у російських збройних сил сезонне загострення

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Блогер Олександр Коваленко збирає і аналізує повідомлення про агресивну та провокативну активність збройних сил Російської Федерації поряд або навіть в межах кордонів інших держав, - про це replyua.net інформує, посилаючись на власну сторінку експерта в Фейсбук.Так, лише за сьогодні набралось три повідомлення про неадекватну поведінку російських пілотів. Перше з них викликає явне нерозуміння: літак російських Повітряно-космічних сил більше хвилини пробув у повітряному просторі Фінляндії, яка до цього часу зберігала нейтралітет та особливу витримку у відносинах з неадекватним сусідом. Крім того, цієї ночі російський Су-27 вирішив політати над естонським островом Вайндлоо, вимкнувши транспондери і не відповідаючи на запити локальних диспетчерів. І останньою краплею на сьогодні стали провокативні маневри Су-24 (які Росія ніби зняла з озброєння з першого вересня поточного року) поблизу латвійського кордону над Балтійським морем.Чим можна пояснити всі ці дії? Осіннє загострення? Святкування Дня народження улюбленого «фюрера»? Якби то не було, нагнітання напруженості добре лягає в канву попередніх заяв російської еліти і покликане демонструвати готовність до «великої війни», - аналізує блогер.