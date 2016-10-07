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Росіяни усвідомили що санкції надовго

Росіяни усвідомили що санкції надовго
Як інформує replyua.net з посиланням на Цензор.нет, формуючи план федерального бюджету на 2017-2020 роки, російське фінансове відомство враховує обережні економічні прогнози і вважає, що фінансові та економічні обмеження щодо РФ буде збережено.

Про це повідомив сьогодні, сьомого жовтня 2016 року, очільник федерального уряду Росії Дмитро Медведєв. Так, за словами чиновника, його підлеглі до уваги беруть доволі консервативні прогнози: ціна на нафту сорту Urals, якою торгує Російська Федерація, близько сорока доларів за барель (що теж є оптимістичним для Росії прогнозом – ред.) та продовження індивідуальних та персональних санкцій як мінімум ще на три роки. Медведєв наголосив, що краще бути готовими до песимістичних сценаріїв розвитку подій, тим більше – готуючи такі важливі для держави документи.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів Російської Федерації оприлюднило план бюджетних асигнувань на 2017-2019 роки, який передбачає поетапне зниження витрат на збройні сили майже на п’ятдесят відсотків до кінця планового періоду. Крім того, заступник очільника фінансового відомства повідомив, що кошти Резервного фонду вичерпаються вже в 2017 році.

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