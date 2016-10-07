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Російський публіцист: за шістдесят чотири роки Путін так і не подорослішав

Російський публіцист: за шістдесят чотири роки Путін так і не подорослішав
Відомий російський публіцист Володимир Голишев вважає, що російський президент та більшість населення Російської Федерації просто живуть в різних державах, при чому держава Путіна в п’ять-шість разів краща, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, приводом для таких підрахунків публіциста став недавній випадок, коли Путін на урочистостях, присвячених Дню освіти, запитав учителя яка в нього зарплатня. Педагог відповів, що двадцять шість – двадцять вісім тисяч рублів на півтори ставки, тобто вісімнадцять тисяч на ставку. Путін не повірив, адже в очолюваній ним державі вчителі отримують понад сто тисяч – так написано в тексті його промов. І в цьому немає нічого дивного: просто Росія президента Путіна і Росія пересічного громадянина – це дві різні Росії.

Так, у державі Путіна величезний ВВП на душу населення, купа росіян відпочивають на найдорожчих курортах, купують ексклюзивну нерухомість, яхти, футбольні клуби і британські газети. Одним словом, чудова країна. Але ж розподіл ВВП серед населення тільки для потреб статистики буває рівним, а в реальному житті «душа Міллера» і «душа пересічного громадянина» - зовсім різні речі. Із зарплатнею освітян – те ж саме: вони відображають середню ситуацію в державі, де є мільйонні ставки в міністерствах і вісімнадцятитисячні – в школах.

Але Путін щиро продовжує вірити, що успіх наближених до нього «друзів» - це успіх всієї держави. Він допускає явно неадекватні дії, бо вірить в намальовану для нього підтримку дев’яноста відсотків населення. А тому самому пересічному громадянину плювати на «сирії», «новоросії», «плутонії» - він вже давно знаходиться у внутрішній еміграції. І коли хтось спробує пояснити це Путіну – він на нього образиться, бо за свої шістдесят чотири роки він так і не подорослішав, - підсумував блогер.

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