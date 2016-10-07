У США розповіли що думають про «плутонієвий шантаж» Путіна

На початку цього тижня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що очолювана ним держава призупиняє дію домовленостей зі Сполученими штатами Америки щодо утилізації плутонію. Щодо причин і наслідків цих політичних актів висловились провідні американські фахівці, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Крим.Реалії».
Так, військовий аналітик Джилберто Вильяермоса пояснив, що таким чином Путні, по суті, вимагає перезавантаження відносин із Заходом. Помітно навіть неозброєним оком, що проблеми у РФ почали з’являтись після того, як її очолив Путін, і тепер останній намагається «відмотати» історію на позначку 1999 року. При цьому як в Кремлі, так і в білому Домі чудово розуміють, що Росія дотримуватись взятих на себе зобов’язань не буде, а тому і підписувати їх ніхто не стане. Власне, всі заяви Путіна – не більше ніж акт демонстрації своєї незгоди із маргіналізацією Росії на міжнародній арені. За словами оглядача, санкції - лише один із багатьох факторів, які руйнують неефективну і корумповану російську економіку. У найближчій перспективі ситуація не поліпшиться – фінансові обмеження не скасують, а ціна на нафту не підніметься до такого рівня щоб реанімувати «північного сусіда». Тим не менш, аналітик вважає таку ситуацію загрозливою і застерігає українців: в останній момент Путін може ризикнути і розпочати активні бойові дії аби відволікти увагу власного населення від стрімкого зубожіння.
Інший відомий дипломат і колишній розвідник Джеймс Бруно наголошує, що заяви Путіна в першу чергу шкодять йому самому, а не США. Вони не призведуть до бажаного результату – скасування санкцій – а лише інтенсифікують діалог між Російською Федерацією і Заходом. Тим не менш, навряд чи такий діалог призведе до певних домовленостей, адже агресивна риторика Москви згубно впливає на конструктивність розмови.
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