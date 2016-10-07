У Кремлі «завдали удару» по основному електорату

Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Росалкогольрегулювання вирішило включити косметичні лосьйони, зокрема - відому настоянку глоду, в перелік продукції, що містить алкоголь, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-портал Лента.ру.Таким чином, на продаж цієї продукції буде поширено регуляторний вплив Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи. За допомогою цієї системи будуть відстежуватись як обсяги закупівлі спирту виробниками спиртовмісних настоянок, так і кількість випущеної продукції. Крім того, реалізація настоянок тепер буде здійснюватися лише в спеціалізованих місцях та за наявності спеціального дозволу. Продаж через вуличні автомати також буде заборонено. Ці зміни можуть набути чинності вже з січня 2017 року.Настоянка глоду за російським законодавством наразі вважається лікарським препаратом, а тому продається в аптеках. Крім того, як косметичний лосьйон її реалізують через поштові відділення та господарські сектори магазинів. У Російській Федерації настоянка глоду особливо популярна серед людей з алкогольною залежністю через її низьку ціну та легкість у придбанні. Вищеназвані законодавчі нововведення зроблять цей продукт набагато менш доступним.