У Кремлі «завдали удару» по основному електорату

Росалкогольрегулювання вирішило включити косметичні лосьйони, зокрема - відому настоянку глоду, в перелік продукції, що містить алкоголь, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-портал Лента.ру.
Таким чином, на продаж цієї продукції буде поширено регуляторний вплив Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи. За допомогою цієї системи будуть відстежуватись як обсяги закупівлі спирту виробниками спиртовмісних настоянок, так і кількість випущеної продукції. Крім того, реалізація настоянок тепер буде здійснюватися лише в спеціалізованих місцях та за наявності спеціального дозволу. Продаж через вуличні автомати також буде заборонено. Ці зміни можуть набути чинності вже з січня 2017 року.
Настоянка глоду за російським законодавством наразі вважається лікарським препаратом, а тому продається в аптеках. Крім того, як косметичний лосьйон її реалізують через поштові відділення та господарські сектори магазинів. У Російській Федерації настоянка глоду особливо популярна серед людей з алкогольною залежністю через її низьку ціну та легкість у придбанні. Вищеназвані законодавчі нововведення зроблять цей продукт набагато менш доступним.
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