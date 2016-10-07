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Війна відміняється? У Росії зменшать витрати на оборону

Війна відміняється? У Росії зменшать витрати на оборону
Міністерство фінансів Російської Федерації підготувало програмний документ, який визначає основні напрямки використання бюджетних коштів, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Лента.ру.

Так, відповідно до «Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік та на плановий період 2018 та 2019 років», оприлюдненого російським Мінфіном сьогодні, сьомого жовтня 2016 року, основний акцент у наступних бюджетних періодах буде зроблено на соціальній політиці – витрати на неї становитимуть тринадцять з половиною відсотків ВВП. Крім того, майже чотири з половиною відсотків ВВП буде витрачено на національну економіку, три цілих шість десятих відсотка ВВП – на освіту тощо.

Витрати на силовий блоку 2017 році становитимуть: три цілих три десятих відсотків ВВП на оборону та два цілих чотири десятих відсотка на національну безпеку та правоохоронну діяльність. Це при тому, що у поточному році оборону профінансували на чотири цілих сім десятих ВВП, тобто обсяг бюджетних коштів, виділених збройним силам, зменшиться майже на третину. Більше того, Мінфін планує витратити на військо у 2018 році лише три відсотки ВВП, а в 2019 - два цілих дев’ять десятих відсотка ВВП. Поки-що не до кінця зрозуміло чи стоїть ще щось, крім економічної кризи, за таким масштабним скороченням, але більш ніж очевидно, що заплановане Кремлем переозброєння армії навряд чи вдасться провести.

Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки
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