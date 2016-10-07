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Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий
Держсекретар США Керрі звинуватив Росію у військових злочинах в Сирії. Військову інтервенцію Росії в Сирії слід розслідувати, як серії військових злочинів, заявив Держсекретар США Джон Керрі, звинувативши Москву і режим Башара Асада в проведенні цілеспрямованої стратегії по тероризуванню цивільного населення в Алеппо і в знищенні всіх, хто чинив перешкоду в реалізації їх військових завдань, передає replyua.net, з посиланням на російського журналіста Олександра Сотника та службу «Бі-бі-сі».

За наявними у нього даними, проасадівська авіація напередодні в черговий раз атакувала одну з лікарень Алеппо, в результаті чого загинули 20 осіб. Держсекретар не сумнівається, що ця та подібні до неї атаки не є випадковістю.

«Росія і режим зобов'язані дати світові трохи більше, ніж просто пояснення, чому вони продовжують завдавати ударів по лікарнях і медичних центрах, по дітям і жінкам. Ці діяння потребують негайно розпочати належне розслідування з військових злочинів, і ті, хто їх робить, повинні бути притягнуті до відповідальності за ці антилюдяні дії», - сказав глава зовнішньополітичного відомства на спільній прес-конференції зі своїм французьким колегою Жан-Марком Еро, підкресливши, що пора притягнути до відповідальності тих, хто проводить нелюдські бомбардування мирного населення.

2 жовтня авіація РФ і Башара Асада атакувала два госпіталі в Алеппо. По одному з будинків російські бомбардувальники випустили сім ракет, в результаті чого загинули, як мінімум два пацієнта. На наступний день, 3 жовтня, влада США оголосила про припинення контактів з Росією щодо сирійського питання через невиконання Москвою зобов'язань за домовленостями з США. Таке рішення було прийнято на тлі кричущого порушення Росією і Дамаском перемир'я, досягнутого 12 вересня в Женеві.

Після того, як Москва знищила гумконвой ООН і Червоного Хреста, режим Башара Асада спільно з його союзниками почав наземний наступ на Алеппо під прикриттям ВКС РФ і урядових ВПС Сирії з метою захопити сектор мегаполісу, що знаходиться під контролем повстанців. Російська авіація обрушила на мирних жителів обложеного міста всі види заборонених боєприпасів – бункерні, касетні і фосфорні бомби. Через дії Москви за кілька днів загинули понад 400 мирних сирійців, включаючи жінок, дітей та людей похилого віку. Британія і Франція звинуватили Кремль у скоєнні військових злочинів, а постпред США в ООН назвала «варварством» несамовиту поведінку Москви.

Ще в кінці вересня медичні матеріали першої необхідності в обложеному сирійському місті були на грані закінчення, а лікарні ледь справлялися з потоком поранених, в той час, як Росія ігнорувала благання Заходу, продовжуючи безпрецедентні за інтенсивністю, повітряні напади в спробах відвоювати у повстанців території, повідомляє Reuters. З тих пір ситуація ще більше погіршилася: один з підземних госпіталів був зруйнований вщент в результаті удару бункерної бомби, яку скинули росіяни.

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