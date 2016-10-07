Керрі закликав розслідувати дії Росії як військові злочини

Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених штатів Америки Джон Керрі на зустрічі зі своїм французьким колегою Жан-Марком Еро заявив, що уряд Сирії та збройні сили Російської Федерації вчинили чимало військових злочинів і не поспішають зупинятися, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.
Так, на офіційній зустрічі, яка відбулась сьогодні, сьомого жовтня 2016 року, Джон Керрі наголосив, що світова спільнота має отримати пояснення чому підтримувані Росією сирійські урядові війська продовжують завдавати повітряних ударів по цілком цивільних і мирних цілях – лікарнях, школах тощо. Американський дипломат нагадав, що останніми днями війська Асада розгромили ще один госпіталь, при цьому загинули двадцятеро осіб та ще сотня отримали поранення. За його словами, ці дії «мають розслідуватись як військовий злочин, а винуваті особи повинні понести заслужену відповідальність».
Нагадаємо, на початку жовтня поточного року Державний департамент США заявив, що розриває дипломатичні контакти з Росією щодо сирійського конфлікту, бо йому «урвався терпець» із-за численних порушень мирних домовленостей з боку Москви. Пізніше Кремль звинуватили у вчиненні низки військових злочинів та пригрозили застосуванням санкцій.
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