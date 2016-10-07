На российских деньгах появится изображение территории Украины

«Крым.Реалии» сообщает, что некоторое время назад в Российской Федерации был оглашен конкурс на новую символику для некоторых купюр российской государственной валюты. Сегодня были обнародованы результаты промежуточного голосования, проведенного онлайн – об этом передает replyua.net.
Российские СМИ пишут, что на купюрах номиналом в двести и две тысячи рублей может появиться изображение Севастополя – таким оказалось решение граждан РФ, голосовавших за новый дизайн купюр в отборочном туре. Если это решение будет подтверждено на финальной стадии голосования, которое проходит сегодня в течение дня, новый макет купюр номиналом в 200 и 2000 рублей будет окончательно утвержден.
Центральный Банк Российской Федерации заявил, что победителем конкурса с небольшим отрывом от остальных претендентов стало изображение Севастополя, набравшее 428 018 голосов. На семь тысяч меньше голосов получило изображение Казани, на двенадцать тысяч – Дальнего Востока. Окончательные результаты голосования сообщат сегодня во время вечернего эфира одного из государственных телеканалов РФ.
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