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Росія офіційно звинуватила Сущенка

Росія офіційно звинуватила Сущенка
У п’ятницю слідство Російської Федерації офіційно звинуватило журналіста «Укрінформу», громадянина України Сущенка Романа у шпигунстві проти безпеки РФ. Про це розповідає видання ТАСС з посиланням на заяву від адвоката Марка Фейгіна, передає replyua.net.

«Сьогодні йому були пред’явлені офіційні звинувачення. Слідство продовжує нести різноманітну ахінею», - повідомив захисник. Він також зазначив, що сьогодні, 7-го жовтня, Сущенко не збирається давати будь-які свідчення перед слідство без попередньої бесіди зі своїм адвокатом. Водночас він продовжує запевняти, що він не причетний до того, в чому його звинувачують російські спецслужби.

Як раніше розповідав Фейгін, у понеділок в ранці у нього запланована зустріч з Сущенком в СІЗО. Він сподівається, що йому нічого не завадить в цьому. Як зазначалося раніше, Роман Сущенко – паризький журналіст «Укрінформу», який прибув на територію країни-агресора у власний справах (відвідати своїх рідних). 30-го вересня поточного року ФСБ РФ затримала його в Москві, звинувативши в роботі на українську розвідку. Пізніше Сущенка суд заарештував на 2 місяці. До слідчого ізолятора, де утримують українського журналіста, досі не допустили українських дипломатів.

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