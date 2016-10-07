На фабриці "Roshen" у Липецьку виявили масу порушень

В результаті перевірки АТ ЛФК «Рошен» у Липецьку місцева прокуратура виявила ряд порушень вимог українського законодавства щодо промислової безпеки. Про це розповів прес-центр відомства, повідомляє РБК, передає replyua.net.
Невдоволення прокуратури були викликані рядом причин, зокрема тим, що технологічна схема газового обладнання не співпадає з реальним розташуванням системи. На доступних елементах газопроводу явно помітні сліди корозії. Біля газорозподільної системи знаходиться завал з будівельних матеріалів.
Водночас з цими порушеннями прокуратура знайшла порушення у планах стосовно виявлення та ліквідації наслідків аварії на небезпечних об’єктах виробництва. Вони не відповідають нормам, які передбачені правилами безпеки. Відповідно до результатів перевірки на заводі «Рошен», всім керівникам, які відповідають за безпеку промисловості на підприємстві, відомство пред’явило чотири постанови у справах щодо адміністративних правопорушень. Кожного винного посадовця оштрафували на 20 тисяч рублів. Варто зазначити, що попри всі свої обіцянки президент України Петро Порошенко до сьогоднішнього дня не передав свої активи «Roshen» до трасту. Водночас з тим він займається їхньою реструктуризацією шляхом 3-х офшорних компаній.
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