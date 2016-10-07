Портников: страхи Путина вырвались наружу

После того, как Путин выдвинул несколько ультиматумов США, стало понятно, что вырвались наружу главные страхи российского президента, и речь идет о санкциях, однако заявление Путина было на руку Западу, - теперь там знают, с помощью каких механизмов оказывать давление на Россию.
Как сообщает replyua.net, об этом пишет Виталий Портников на Грани.ру. По словам журналиста, Путин продемонстрировал, что его беспокоит больше всего, и санкции его точно не устраивают. «Оказалось, что от санкций страдает не Запад, о чем часто повторяли в РФ, а только Россия. Кроме того, Путину не по душе закон Магнитского, ведь теперь за границу не могут ездить те, кто причастен к оккупации украинских территорий. А еще Путина бесит то, что НАТО усиливает свои позиции в странах Восточной Европы», пишет Портников.
Риторика РФ меняется, хотя еще вчера там заявляли, что санкции очень полезны для России, отмечает журналист, и становится понятно, что действие от санкций огромное. Санкции стали мощным оружием против России, и Путин это признал, и тем самым дал понять Европе, что в России печальная ситуация, и Европа, несомненно, должна этим воспользоваться, считает Портников.
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