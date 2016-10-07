Російська преса готує нову порцію брехні проти Сущенка - Фейгін

Проти українського журналіста Романа Сущенка, якого затримали та незаконно заарештували на території Російської Федерації, російські ЗМІ продовжують публікувати відверту брехню. Про це сьогодні, 7-го жовтня, заявив його захисник Марк Фейгін на своєму Твіттер-акаунті, передає replyua.net.
«Вже незабаром чекайте чергову порцію сміття на адресу журналіста Романа Сущенка від прокремлівського агентства «Московский комсомолец». Вони постійно були під командою вище», - зазначив він. Водночас з сим Фейгін зауважив, що потрапити до затриманого кореспондента йому вдасться не раніше, ніж у наступний понеділок.
«Після жеребкування між адвокатами перед цим СІЗО моя черга йти до Сущенка випала на ранок понеділка. Але вже сьогодні у мене буде нагода побачити його в ФСБ Росії під час звинувачення», - повідомив адвокат. Як зазначалося раніше, український журналіст Роман Сущенко, який декілька років працює в Парижі, прибув до РФ у власних справах. Проте там російські спецслужби його затримали та незаконно звинуватили в причетності до шпигунства проти Росії. ФСБ «номінувала» Сущенку звання полковника та заявила, що він працює на українську розвідку. В ГУР Міноборони України дану інформацію спростували.
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