Америка втратила надію на ООН і тепер каратиме Росію поза межами цієї організації

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Американська сторона, після блокування Росією низки ініціатив щодо Сирії та України, вважає інструменти Організації об’єднаних націй неефективними і тому буде вдаватись до заходів за межами цієї організації, аби примусити агресора заплатити, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.Так, про цей йшлося на щоденному брифінгу офіційного речника Білого Дому Джоша Ернеста сьогодні, шостого жовтня 2016 року. Чиновник зазначив, що він «не став би виключати можливості багатосторонніх зусиль поза межами організації об’єднаних націй для того, аби змусити заплатити сирійський уряд, Російську Федерацію та будь-кого іншого за ту жахливу ситуацію, яка склалась у Сирії». Крім того, Ернест нагадав, що Сполучені штати Америки мають досвід дій поза межами ООН там, де це дає потрібний ефект.Нагадаємо, кількома днями раніше Сполучені штати Америки заявили, що припиняють будь-які дипломатичні контакти з Російською Федерацією щодо сирійського конфлікту і не виключають введення проти останньої нового пакету економічних санкцій. Натомість збройні сили Російської Федерації пригрозили, що будуть своїми засобами протиповітряної оборони збивати американські літаки над Сирією.