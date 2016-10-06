валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Америка втратила надію на ООН і тепер каратиме Росію поза межами цієї організації

Америка втратила надію на ООН і тепер каратиме Росію поза межами цієї організації
Американська сторона, після блокування Росією низки ініціатив щодо Сирії та України, вважає інструменти Організації об’єднаних націй неефективними і тому буде вдаватись до заходів за межами цієї організації, аби примусити агресора заплатити, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.

Так, про цей йшлося на щоденному брифінгу офіційного речника Білого Дому Джоша Ернеста сьогодні, шостого жовтня 2016 року. Чиновник зазначив, що він «не став би виключати можливості багатосторонніх зусиль поза межами організації об’єднаних націй для того, аби змусити заплатити сирійський уряд, Російську Федерацію та будь-кого іншого за ту жахливу ситуацію, яка склалась у Сирії». Крім того, Ернест нагадав, що Сполучені штати Америки мають досвід дій поза межами ООН там, де це дає потрібний ефект.

Нагадаємо, кількома днями раніше Сполучені штати Америки заявили, що припиняють будь-які дипломатичні контакти з Російською Федерацією щодо сирійського конфлікту і не виключають введення проти останньої нового пакету економічних санкцій. Натомість збройні сили Російської Федерації пригрозили, що будуть своїми засобами протиповітряної оборони збивати американські літаки над Сирією.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 окт 2016
69819

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли


Свежие новости

Хто стане новим Генеральним секретарем ООН?

Америка втратила надію на ООН і тепер каратиме Росію поза межами цієї організації

Брюссель живет с постоянной террористической угрозой

Россия и Украина борются за "золото скифов" в нидерландском суде

Колишнього севастопольського депутата судять за державну зраду

Як закон Савченко стимулює ріст злочинності в Україні

в Эфиопии трагически погибла сотрудница американского университета

Розплата за слабкість: чому Польща нагнітає антиукраїнську істерію

Прокуратура Крыма не верит российским документам, требует украинские

Індульгенція для Партії регіонів

Портніков пояснив чому перестали сміятись російські «Іскандери»

Санкции оставили крымчан без единственного томографа

"Тихая революция" Терезы Мэй

Жебривский: на Донбассе реализовуются более 800 инфраструктурных проектов

Портников: Как только украинцы станут считать российскую «попсу» чужой, перед ними откроется огромный мир

У Росії визнали, що занижують статистику міграції в три-чотири рази

Израиль депортировал лауреата Нобелевской премии мира

В Украине действуют более 34 тысяч религиозных организаций

Вистачило не надовго: охоронець Путіна звільняється з посади губернатора Калінінградської області

Обнародован список лекарств, запрещенных к продаже в Украине

 Новости за день