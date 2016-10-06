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Портніков пояснив чому перестали сміятись російські «Іскандери»

Портніков пояснив чому перестали сміятись російські «Іскандери»
Український публіцист та політичний оглядач Віталій Портніков пояснив причини нещодавніх істерик президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо відміни санкцій та плутонієвого шантажу, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».

Так, нещодавній плутонієвий ультиматум, який пред’явив Путін – не що інше як перші кроки на шляху пробудження від кількарічного сну російських еліт. До цього доволі довгий час як росіяни, так і наближені до них європейські та американські бізнесові та політичні діячі стверджували, що санкції не дають результату, йдуть тільки на користь російській економіці і ніяк не впливають на політику Кремля. Але раптом виявилось, що сенс у санкціях є. Що санкції працюють і б’ють по Росії настільки сильно, що Путін впав в істерику, вимагаючи компенсації за них. У чому ж причина такої несподіваної переміни? На думку Портнікова, вона доволі проста, і ім’я їй – некомпетентність. У Кремлі нині сидіть люди неспроможні прорахувати макроекономічні наслідки своїх дій. Зачистка людей думаючих почалась ще з «ЮКОСА», але особливо розгорнулась після анексії Криму. І зараз біля путінського трону сидять люди, які щиро вірять в «імпортозаміщення» і не розуміють наслідків суцільної корумпованості владної вертикалі.

Проте, заяви Путіна свідчать, що він сам почав дещо розуміти. Свого часу російський президент обіцяв елітам стабільність за рахунок високих нафтових цін. Проте, зараз навіть найбільш віддані «стовпи режиму» переходять на інший бік. Путін втрачає дві основних якості авторитарного правителя: вміння задовольнити еліту та надихнути плебс. І це значить, що пробудження Кремля від рожевих мрій про велич Росії вже близько.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
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06 окт 2016
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Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли


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