Вистачило не надовго: охоронець Путіна звільняється з посади губернатора Калінінградської області

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Колишній очільник служби охорони президента Російської Федерації Володимира Путіна, нещодавно призначений на посаду губернатора Калінінградської області, подав заяву про відставку, - про це replyua.net інформує з посилання на матеріали ресурсу Каспаров.ру.Так, як повідомляють російські ЗМІ сьогодні, шостого жовтня 2016 року, виконувач обов’язків губернатора Калінінградської області Євгеній Зінічев звернувся до президента Російської Федерації з проханням перевести його на іншу роботу. Це прохання обґрунтовувалось особливими сімейними обставинами. За словами речника глави російської держави Дмитра Пескова, новим виконувачем обов’язків губернатора призначено очільника уряду регіону Антона Аліханова.Нагадаємо, Євгенія Зінічева, колишнього особистого охоронця Путіна, а потім – очільника Калінінградського обласного відділення Федеральної служби безпеки було призначено на посаду губернатора в ході масштабних кадрових перестановок двадцять сьомого липня 2016 року. Саме в цей день було включено окупований Кримський півострів до складу Південного федерального округу Російської Федерації та переведено до Сибіру севастопольського «губернатора» Сергія Меняйла.