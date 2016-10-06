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Чи наважиться Росія збивати американські винищувачі над Сирією?

Чи наважиться Росія збивати американські винищувачі над Сирією?
Блогер та військовий оглядач Олександр Коваленко ділиться своїми міркуваннями щодо останніх заяв речників російських збройних сил стосовно ситуації в Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку блогера в Фейсбук.

Так, блогер наголошує, що вже в кількох своїх статтях він попереджав: Росія має на території Сирії достатньо засобів протиповітряної оборони, аби влаштувати там безпольотну зону. Принаймні, на деякий час, поки не зачеплять перший американський літак. Аж раптом, оборонне відомство Російської Федерації вирішило озвучити подібні погрози: мовляв, російська ППО С-300 буде збивати ракети та їх носіїв в небі над Сирією.

Складається враження, що у російської влади з’явились плани заварити в Сирії таку кашу, яку потім ще довго не вдасться розхльобати. Інакше, як ще можна пояснити заяви на зразок: «У нас не буде часу з’ясовувати що за ціль з’явилась на наших радарах. І ті, хто вірить в існування літаків-невидимок, розчаруються». Власне, у росіян є всі можливості помірятись силами з американцями в Сирії. І якщо у Москві дійсно на це наважаться, то ніхто не позаздрить ні базі Хмеймім, ні іншим місцям, де базується «високодуховна» армія, - прогнозує блогер.

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