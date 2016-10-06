Російські ЗМІ сподіваються, що їх держава не отримає нових санкцій за Сирію

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Російські ЗМІ намагаються найменший сумнів американської президентської адміністрації щодо сили і розміру санкцій трактувати на свою користь, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, російські оглядачі наразі повально цитують сьогоднішній матеріал видання The Washington Post, у якому зазначається, що Білий Дім намагається максимально ослабити санкції, які будуть застосовані до Російської Федерації та Ірану за їх деструктивну поведінку в сирійському конфлікті. На думку ЗМІ північного сусіда, конгресмени звинувачують Москву та Тегеран у вчиненні військових злочинів, натомість адміністрація Обами прагне пом’якшити їх позицію. Російські журналісти заявляють, що спершу Білий Дім відкладав введення санкцій проти Росії та Ірану аби не порушувати перемир’я, потім – бо вони порушуватимуть домовленості щодо іранської ядерної програми.Нагадаємо, четвертого жовтня речник Білого Дому Джош Ернест заявив, що американська президентська адміністрація не виключає жодних засобів впливу на Російську Федерацію, в тому числі – введення нових санкцій. Відтак російський президент Володимир Путін почав погрожувати розірванням угоди щодо переробки плутонію.