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Російські ЗМІ сподіваються, що їх держава не отримає нових санкцій за Сирію

Російські ЗМІ сподіваються, що їх держава не отримає нових санкцій за Сирію
Російські ЗМІ намагаються найменший сумнів американської президентської адміністрації щодо сили і розміру санкцій трактувати на свою користь, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

Так, російські оглядачі наразі повально цитують сьогоднішній матеріал видання The Washington Post, у якому зазначається, що Білий Дім намагається максимально ослабити санкції, які будуть застосовані до Російської Федерації та Ірану за їх деструктивну поведінку в сирійському конфлікті. На думку ЗМІ північного сусіда, конгресмени звинувачують Москву та Тегеран у вчиненні військових злочинів, натомість адміністрація Обами прагне пом’якшити їх позицію. Російські журналісти заявляють, що спершу Білий Дім відкладав введення санкцій проти Росії та Ірану аби не порушувати перемир’я, потім – бо вони порушуватимуть домовленості щодо іранської ядерної програми.

Нагадаємо, четвертого жовтня речник Білого Дому Джош Ернест заявив, що американська президентська адміністрація не виключає жодних засобів впливу на Російську Федерацію, в тому числі – введення нових санкцій. Відтак російський президент Володимир Путін почав погрожувати розірванням угоди щодо переробки плутонію.

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