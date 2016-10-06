Підлабузництво в Росії бере нові вершини: незабаром вийде книга про роль Путіна в культурі

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Черговим рекордом російського ідолопоклонства можна вважати нову книгу про Путіна, вихід якої буде приурочено до Дня народження російського президента, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, видання «У головній ролі: Путін в сучасні культурі» має побачити світ завтра, сьомого жовтня 2016 року, в шістдесят четвертий рік народження глави російської держави. Головний редактор цього колективного «шедевру» Віктор Леванов в коментарях для ЗМІ наголосив, що автори ставили собі за мету «зібрати всі згадки про Володимира Володимировича в масовому мистецтві». За словами головреда, образ Путіна давно перетворився в бренд і вийшов за масштаби особистості та держави. Адміністрація російського президента цю химерну ініціативу поки-що ніяк не прокоментувала.Як зазначається, це перше видання подібного роду про президента, і воно створене з дослідницькою, а не комерційною метою. У книзі можна буде знайти елементи із різноманітних сфер масової культури: обкладинки журналів, шпальти газет, вуличні графіті та мурали, сувеніри, рекламу тощо. Між тим, чи ввійшов до книги відомий хіт харківських футбольних вболівальників, не повідомляється.