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ВЦИОМ: россияне отказываются верить в причастность Кремля к авиакатастрофе на Донбассе

ВЦИОМ: россияне отказываются верить в причастность Кремля к авиакатастрофе на Донбассе
Россияне по-прежнему уверены в том, что малайзийский Боинг сбили западные спецслужбы или украинские военные, о чем свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного ВЦИОМ.

Как сообщает replyua.net, только один процент россиян считает, что пассажирский лайнер был сбит по заданию российских спецслужб, еще около четырех процентов уверены, что Боинг сбили боевики террористических ДНР и ЛНР, а вот половина россиян уверена, что в трагедии виноваты украинские военные. Согласно данным ВЦИОМ, еще 14 процентов граждан России считают, что к авиакатастрофе могут быть причастны западные спецслужбы, а восемь процентов не исключили, что это был террористический акт, и его совершили боевики, которые не имеют никакого отношения ни к России, ни к Украине.

Опрос компанией ВЦИОМ проводился почти во всех регионах России 1 и 2 октября, в нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет. По словам специалистов ВЦИОМ, погрешность результатов исследования не может превышать два с половиной процента. Россиян опрашивали после того, как был обнародован доклад по Боингу Международного следственного комитета.

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