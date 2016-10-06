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МЗС Росії бореться проти гоніння російськомовного населення в Україні - Келін

МЗС Росії бореться проти гоніння російськомовного населення в Україні - Келін
Міністерство закордонних справ Російської Федерації запевняє, що воно наразі працює над «врегулюванням несприятливої ситуації в Україні з метою зупинити великий наплив біженців з Донбасу до Росії» та намагається ліквідувати всі елементи «геноциду російськомовного населення». Про це розповів голова відділу загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Келін Андрій під час відкриття Європейського форуму молодих дипломатів, пише російське агентство «ТАСС», передає replyua.net.

«З метою зупинити великий потік мігрантів зі сходу України до Російської Федерації ми робимо все необхідне для того, щоб врегулювати ситуацію в тій країні. Наша позиція проста: ми хочемо інтегрувати Донбас до території України, але щоб там були рівні умови для населення, щоб не було геноциду російськомовного населення», - заявив він.

Келін каже, що «жителі Донбасу (так він назвав громадян України та незаконні збройні формування – ред.) мають отримати статус на конституційному та законодавчому рівнях, пройти амністування, потрібно врегулювати конфлікт не лише на військовому, а й на політичному рівні». Він розповідає, що Російська Федерація лише за два останні роки прийняла на своїй території більш ніж 1 мільйон біженців з Донбасу.

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