Невзоров о детских «Буках»: все они понимают, однако им это нравится



Александр Невзоров дал интервью Эху Москвы и прокомментировал недавнюю новость о том, что в России начали продавать кроватки для детей в виде ракетного комплекса «Бук».



, российский журналист заявил о том, что россияне прекрасно знают или хотя бы догадываются о том, кто сбил пассажирский Боинг над Донбассом, однако эта история пришлась им по душе, поэтому кроватки пользуются бешеной популярностью. «Если анализировать всю эту ситуацию с точки зрения элементарной работы мозга, то можно понять, что секрет отношения россиян к истории со сбитым Боингом заключается в том, что жители РФ все прекрасно понимают, однако история им очень нравится», отметил журналист.



«Если бы россиянам это не нравилось, в продаже никогда бы не появились кроватки-«Буки», и это примерно то же самое, что и газовая камера в Освенциме, или отравленный кинжал в Средневековье. Посмотрите, как растет популярность таких детских кроваток, и вы все поймете. Кроватки в виде «Бука», которым убили почти три сотни человек», резюмировал Невзоров. Напомним, что на днях в соцсетях разгорелся скандал из-за того, что в интернет-магазинах РФ появились кроватки в виде «Буков».



Горячая тема: Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Александр Невзоров дал интервью Эху Москвы и прокомментировал недавнюю новость о том, что в России начали продавать кроватки для детей в виде ракетного комплекса «Бук». По информации replyua.net , российский журналист заявил о том, что россияне прекрасно знают или хотя бы догадываются о том, кто сбил пассажирский Боинг над Донбассом, однако эта история пришлась им по душе, поэтому кроватки пользуются бешеной популярностью. «Если анализировать всю эту ситуацию с точки зрения элементарной работы мозга, то можно понять, что секрет отношения россиян к истории со сбитым Боингом заключается в том, что жители РФ все прекрасно понимают, однако история им очень нравится», отметил журналист.«Если бы россиянам это не нравилось, в продаже никогда бы не появились кроватки-«Буки», и это примерно то же самое, что и газовая камера в Освенциме, или отравленный кинжал в Средневековье. Посмотрите, как растет популярность таких детских кроваток, и вы все поймете. Кроватки в виде «Бука», которым убили почти три сотни человек», резюмировал Невзоров. Напомним, что на днях в соцсетях разгорелся скандал из-за того, что в интернет-магазинах РФ появились кроватки в виде «Буков».