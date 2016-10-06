Муждабаев: остановить агрессию России может только одно

Россия продолжает захватывать новых заложников – украинских военных, украинских журналистов, активистов из числа крымскотатарского народа, и остановить агрессию можно только одним способом – оккупанты остановятся в случае, если экономическая ситуация в РФ станет катастрофической.
Как передает replyua.net, об этом Айдер Муждабаев пишет в блоге на Обозревателе. По словам журналиста, Россия демонстративно задерживает татар и украинцев, и случай с Кущенко – не единичный, также недавно был проведен обыск в доме Сулеймана Кадырова, крымскотатарского активиста. Россия продолжает демонстрировать Украине и всему миру, пишет Муждабаев, что она является безнаказанной силой, которая может захватить хоть тысячи заложников. Журналист отмечает, что кого-то могут назвать «экстремистом», другого человека – «шпионом», и этим РФ показывает свои неограниченны ресурсы, и изменить ситуацию сейчас невозможно.
Муждабаев напомнил всем о недавнем демарше Путина, и добавил, что президента РФ пугают только экономические санкции, и только новые жесткие ограничения смогут остановить российскую агрессию. Журналист уверен, что пора вводить системные, секторальные ограничения, чтобы добиться российскую экономику.
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