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Чого тепер варто чекати від двосторонніх стосунків Росії та США?

Чого тепер варто чекати від двосторонніх стосунків Росії та США?
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос коментує, в яких напрямках будуть розвиватись двосторонні відносини між Сполученими штатами Америки та Російською Федерацією після провалу домовленостей щодо Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Новое Время.

Так, за словами експерта, наразі Сполучені штати опинились у доволі складній та неприємній для себе ситуації – вони дуже довго намагались стримувати насильство, проте їх зусилля не увінчались результатом. Тепер, після вбивств мирного населення і знищення гуманітарної колони поблизу Алеппо, вони почуваються обдуреними Росією і не можуть не реагувати, що і спричинило розрив дипломатичних контактів. Відтак, повітряні атаки на Алеппо триватимуть до того часу, поки урядові війська, підконтрольні Асаду, не захоплять або не знищать його, і у США немає варіантів як цьому можна запобігти. Тим не менш, з падінням Алеппо війна не закінчується.

Що саме зроблять американці – питання відкрите, але, як вважає Семиволос, для відкритого вторгнення та конфронтації з Росією в Сирії у США немає ані формального приводу, ані політичної волі. Тож до моменту, коли у Білого Дому з’явиться новий господар, чекати від Вашингтону якихось різких змін тактики не варто.

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