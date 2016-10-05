Чергова астрономічна сума для підготовки Росії до ЧС-2018

Як відомо, у Росії полюбляють масштабні проекти і Чемпіонат Світу з футболу, який має тут відбутись у 2018 році – не виняток. А тим часом, готуючись, росіяни витрачають чергові астрономічні суми на доволі сумнівні потреби, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Каспаров.ру.
Так, губернатор Свердловської області Російської Федерації Євгеній Куйвашев розповів як Єкатеринбург готується до проведення ЧС-2018. За його словами, для реалізації всіх інфраструктурних проектів місту буде потрібно щонайменше дев’ятнадцять мільярдів рублів. З федерального бюджету при цьому виділять лише півтора мільярди рублів. Решту будуть чекати з обласного бюджету – понад дев’ять мільярдів, місцевого бюджету – один мільярд рублів та з позабюджетних джерел – понад сім мільярдів рублів.
В основному кошти планують витратити на ремонт стадіону Центральний – більше дванадцяти мільярдів рублів. Нагадаємо, що Єкатеринбург – лише одне з одинадцяти міст, які можливо будуть приймати Чемпіонат Світу з футболу, що проходитиме з чотирнадцятого червня по п’ятнадцяте липня 2018 року. Загальний рівень витрат до Чемпіонату, імовірно, у кілька разів перевищить ті кілька десятків мільярдів, які було витрачено на «Зимову олімпіаду в субтропіках» у 2014 році.
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