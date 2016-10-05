Дитяча бійня на Дні народження Кадирова (відео)

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У столиці Чеченської республіки місті Грозному відбулись бої у стилі змішаних єдиноборств (ММА) за участі малолітніх дітей, приурочені до Дня народження Рамзана Кадирова, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Цензор.нет.Як повідомляють ЗМІ, у цих боях взяли участь діти чеченського лідера – десятирічний Ахмад, дев’ятирічний Елі та восьмирічний Адам. Всі бої транслювались місцевим телебаченням в прямому ефірі. Очільник Союзу ММА Федір Ємельяненко уже виступив із критикою цієї події. Так, за словами спортсмена, хоча спершу матчі були заявлені як показові, насправді відбулись реальні бої. До того ж, існують спеціальні правила для учасників вікової категорії молодше двадцяти одного року, проте в даному випадку було використано правила боїв для дорослих спортсменів-професіоналів.Загалом, дітям молодше дванадцяти років заборонено не лише виходити на ринг, а навіть бути присутніми в залі, де відбуваються поєдинки. А на турнірі в Грозному восьмирічні хлопчики били одне одного під радісні крики дорослих. Особливо Ємельяненка обурило те, що на заході також був присутній Кадиров, чию поведінку він назвав дивною. «Невже так важливо організовувати видовище на шкоду здоров’ю дітей?» - запитує спортсмен.