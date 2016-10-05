Росія із затримкою в два роки відмовилась співпрацювати з США у ядерній сфері

Влада Російської Федерації продемонструвала надзвичайну оперативність і із затримкою у два роки нарешті призупинила дії двосторонньої міжурядової угоди зі Сполученими штатами Америки, яка передбачала співпрацю сторін у ядерній сфері та сфері енергетики, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.
Так, у супровідній записці до документу, який передбачає призупинення дії угоди, міститься посилання на офіційний лист Бюро міністерства енергетики Сполучених штатів Америки, отриманий в квітні 2014 (!) року. Так, тоді американське відомство довело до відома корпорації «Росатом», що припиняє з ними будь-які зв’язки, в тому числі – співпрацю у наукових розробках, академічні візити та обміни, ознайомлення з останніми відкриттями тощо. Таке рішення американців ґрунтувалось на вказівках, отриманих від Вашингтону, і пов’язувалось з агресією Російської Федерації на території України.
Зараз, два роки потому, російський уряд нарешті підготував документ, яким призупиняє співробітництво і зі свого боку. За словами росіян, їх дії викликані тим, що США порушили фундаментальні основи угоди про співпрацю в ядерній сфері і наразі воно повністю втратило зміст.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter