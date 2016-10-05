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У Росії знову погрожують війною. Цього разу – продовольчою

У Росії знову погрожують війною. Цього разу – продовольчою
Очільник Міністерства сільського господарства Російської Федерації Олександр Ткачов черговий раз прокоментував продуктові санкції, які російська влада ввела у відповідь на обмеження, встановлені західними державами, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

Так, за словами російського міністра, «якби продовольчого ембарго не було, його варто було б вигадати». Чиновник вважає, що встановлення обмеження на закупівлю продовольчих товарів – правильне рішення, і його варто триматись. Інакше – російські сільськогосподарські виробники будуть боротись за своїх покупців всіма доступними методами. Наприклад, якщо найближчим часом дозволять імпорт продовольства з Туреччини, то підопічні міністра можуть почати «маленьку війну».

Далі російський чиновник озвучив взагалі фантастичні ідеї – за його словами, ембарго допомогло росіянам скуштувати вітчизняні продукти і російські люди, сто п’ятдесят мільйонів, водночас забажали їсти продукцію російських виробників. Нагадаємо, два роки тому, у відповідь на фінансові санкції, запроваджені західними державами, Росія встановила заборону на ввезення низки продуктів харчування, практично не залишивши населенню альтернативи у виборі продовольства.

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