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Поклонська тепер буде контролювати доходи російських депутатів

Поклонська тепер буде контролювати доходи російських депутатів
Самопроголошений екс-прокурор Криму, новообраний депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська відтепер може похвастатися новою посадою. Сьогодні з доброї волі Путіна її призначили очільницею комісії з контролю за доходами депутатів, передає replyua.net.

Наталія Поклонська офіційно призначена главою парламентської комісії з контролю за достовірністю відомостей про доходи, майно і зобов'язання майнового характеру, що надаються депутатами нижньої палати. Раніше про таке можливе призначення розповідали в партії «Єдина Росія», яку представляє Поклонська. В політсилі заявляли, що покладають великі надії на Поклонську, яка в скрутний час зуміла побороти корупцію та злочинність в Криму, тож це їй вдасться і в Держдумі. Заступником Поклонськлї обрано комуніста Володимира Позднякова.

«Мені б хотілося швидше ввійти вже в цей ритм, теж швидкий і непередбачуваний, хочу, щоб всі швидше побачили результати від моєї роботи. Тому дуже бойовий настрій і готова йти вперед. Я вдячна всім за довіру, яку я обов’язково відпрацюю сповна», - зазначила Наталія Поклонська своє призначення.

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