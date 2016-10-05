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У Росії введуть короткострокові контракти для виконання завдань за межами РФ

У Росії введуть короткострокові контракти для виконання завдань за межами РФ
Комісія Кабінету міністрів Російської Федерації по законопроектній діяльності підтримала проект закону, який надає можливість військовослужбовцям ЗС РФ підписувати короткострокові контракти. Про це сьогодні, 5-го жовтня, повідомляє прес-центр уряду Росії, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що всі військовослужбовці строкової служби в російській армії, яким до завершення служби залишається не більше одного місяця та військовим в запасі пропонується підписати контракт та вступити на службу для участі у «важливих завданнях під час надзвичайної ситуації або у діяльності для забезпечення чи відновлення загального миру та безпеки». В той самий час ці люди зможуть приймати участь у ліквідації міжнародної терористичної загрози за межами Російської Федерації та виходити в плавання на військових суднах.

Контракт можна буде укласти на період повного припинення загрози, яка стала причиною укладання цього ж договору, але не довше ніж на один рік з моменту набуття чинності контракту. Даний проект закону розробили у Міністерстві оборони РФ. Наразі військовослужбовці можуть підписувати три види контрактів з Росією: на два, три або п’ять років.

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