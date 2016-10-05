Польське видання розповіло як Росія поринає в тоталітаризм

Провідне польське видання Rzeczpospolita у своїй статті розповідає про те, яких гонінь зазнають організації, що не підтримують політику Кремля, - про це інформує replyua.net.
Так, нещодавно керівник Міжнародного благодійного історико-освітнього товариства «Меморіал» повідомив журналістам, що очолювана ним організація була віднесена до списку структур, які виконують функції іноземних агентів. Члени товариства з цим рішенням категорично не згодні і мають намір оскаржувати його до суду. Нагадаємо, перевірка щодо «Меморіалу» стартувала сьомого вересня поточного року. Саме тоді від організації витребували низку фінансово-розрахункових документів, а також виписки з банківських рахунків за останні чотири роки. За результатами такої процедури міністерство юстиції Російської Федерації віднесло товариство до числа так званих «іноземних агентів».
Оглядачі видання вважають справу політично вмотивованою, адже «Меморіал» послідовно викривав і критикував злочини путінського режиму, зокрема вимагав оприлюднити список російських солдат, які загинули в ході конфлікту на Донбасі. Крім того, основним своїм завданням «Меморіал» вважає документування злочинів сталінського режиму на противагу ініційованого Кремлем зростання популярності цього очільника КПРС.
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