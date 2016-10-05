Арестович: заявления России – обман

Россия обманула весь мир, когда заявила о том, что собирается бороться с «Исламским государством», и решение США о прекращении диалога может свидетельствовать лишь о том, что Вашингтон совместно со своими союзниками принял решение вовлечь РФ в конфликт еще сильнее, чтобы Москва понесла огромные потери. Как передает replyua.net, об этом пишет на Апострофе Алексей Арестович. По словам военного эксперта, из того, что Вашингтон прекратил диалог по Сирии с Москвой, есть очень важные моменты.
Главным из них является то, что РФ до сих пор не выполнила своих обязательство по борьбе с ИГИЛ, которые были четко прописаны. Предложения Москвы Европе и США по борьбе с мировым терроризмом оказались очередным фейком, уверен эксперт, и 95 процентов авиаударов российской авиации было нанесено не по объектам ИГИЛ, а по вооруженной сирийской оппозиции. Прошел год с начала операции, а Россия даже не начинала бомбить террористов. Второй момент, отмечает Арестович, связан с тем, что Кремль свел все свои усилия только на поддержку власти Башара Асада, а тот, между прочим, с точки зрения европейских и американских лидеров, давно должен покинуть свой пост. Таким способом Москва продолжает затягивать конфликт и противостоит Европе и США.
Еще один фактор, пишет военный эксперт, - множество военных преступлений, совершенных РФ. Четвертый фактор – нарушение режима перемирия, который был введен Лавровым и Керри. «Судя по всему, решение о прекращении диалога было принято Вашингтоном не в одиночку, и в этом также участвовали Турция и Саудовская Аравия. Из этого можно сделать вывод, что самым ближайшим этапом станет передача оружия вооруженной оппозиции, чтобы она могла бороться с авиацией – сбивать сирийские и российские самолеты. Если и такая тактика не принесет результатов, США продолжат эскалировать конфликт, находить средства, чтобы бить и по РФ, и по Асаду», уверен Арестович.
США может устроить вариант, если РФ все же надумает вывести войска, однако подойдет и другой вариант – если Россия еще больше погрузится в военные действия, уверен эксперт, России невыгодно выходить из Сирии прямо сейчас, ведь такие действия нанесут серьезный удар по имиджу. Впрочем, Запад, хоть и давит на Москву, пока не собирается полностью прекращать с ней диалог. Также Россия успела разорвать контракт по утилизации плутония, но это было закономерным и правильным решением, поскольку необходимо поддерживать ядерный потенциал в РФ. У Путина не было раньше повода и приходилось разоружаться, отмечает эксперт, и тут он вдруг появился.
Внутренними проблемами Путин больше не занимается, зато умудряется постоянно лезть везде, где только можно, со своими имперскими комплексами. Еще при Ельцине Россию «пустили» в «Большую восьмерку» и «Большую двадцатку», инвестировали в РФ, надеялись, что она сможет стать неотъемлемой частью Запада, но сейчас отношения между РФ и Западом находятся на самом пике холодной войны, уверен эксперт, и Россия вновь шагнула назад в восьмидесятые. И этот конфликт будет только усугубляться.
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