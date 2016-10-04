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К Сущенко таки пустили адвоката

К Сущенко таки пустили адвоката
Как передает replyua.net со ссылкой на «15 минут», к задержанному в пятницу в Москве корреспонденту агентства «Укринформ» сегодня днем все-таки пустили адвоката. Интересы Романа Сущенко в ходе следствия будет представлять Марк Фейгин. Правозащитник в Twitter сообщил, что встретился и побеседовал сегодня со своим клиентом.

Адвокат заявил, что Сущенко настроен оптимистично, свою вину, несмотря на давление следствия, он не признал. Беседа их продлилась всего 15 минут. Напоминаем, что украинскому журналисту было предъявлено подозрение в шпионской деятельности, что и стало поводом для задержания. Держат журналиста в лефортовском СИЗО. По словам Сущенко, он прибыл в Москву по личным делам и работой не занимался.

Фейгин также заявил, что Сущенко объяснил, что с ним все в порядке и попросил передать эту информацию его родным, а также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Фейгин принял решение о вступлении в дело в роли защитника интересов Сущенко, о чем вчера подал ходатайство. Его удовлетворили, однако к подзащитному долгое время не пускали. Наконец-то сегодня днем, адвокату удалось с ним встретиться.

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