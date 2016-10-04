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Пионтковский: Путин больше не сможет без опричников

Пионтковский: Путин больше не сможет без опричников
Нацгвардию в России Путин создавал не для того, чтобы оградить действующую власть от массовых протестов россиян. Четыреста тысяч опричников нужны президенту для того, чтобы защитить самого себя и своих приближенных от других российских силовых структур. По информации replyua.net, об этом Андрей Пионтковский рассказал в комментарии Обозревателю.

По словам российского журналиста и политолога, для того, чтобы подавлять народные бунты, у Путина давно есть ОМОНовцы, а Нацгвардия является для президента защитой от других силовых структур с вооруженными людьми. Пионтковский подчеркнул, что недавно у Кремля был серьезный конфликт с ФСБ, которая активно расследовала убийство Немцова и хотела выйти на Кадырова, но Путин противостояние выиграл, однако быстро сообразил, что ему нужна новая мощная структура.

По словам журналиста, такие действия Путина свидетельствуют о поздних стадиях диктатуры, и в свое время Сталин тоже пытался создать нечто подобное, однако его ликвидировали силовики. И Путин правильно делает, что опасается и подстраховывается, добавляет Пионтковский, поскольку четыреста тысяч – это мощная сила, и параллельно ей в РФ начнут слабеть другие структуры.

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