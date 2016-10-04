Эксперт: Путина ждет поражение, но это произойдет в далеком будущем

Российского президента ждет большое поражение, но оно произойдет нескоро – не в этом и даже не в следующем году. Поражение будет неизбежным, как в свое время свергли Хрущева, как в свое время произошел развал Советского Союза. Как сообщает replyua.net, об этом на upi.com пишет Харлан Аллман, старший советник Верховного главнокомандующего НАТО в Европе.
По его словам, причиной поражения Путина как президента станут не военные преступления, совершенные им, а дефицит единовластия – Путин не сможет вечно держать под контролем политические силы. Сейчас Путин популярен. Его партия победила на выборах, пишет Аллман, но этого недостаточно для удержания власти, поскольку в России начались необратимые процессы – сейчас действуют экономические, политические и культурные силы. «Одним из факторов, по которым все эти силы не достигли своего пика, является то, что президент умеет переигрывать западных лидеров во внешней политике, и он делает это с помощью хитрости, но Путину приходится властвовать в очень сложное время, как и многим его предшественникам в Советском Союзе», считает эксперт.
Также он вспомнил, что еще давно многие считали, что Рональд Рейган виноват в распаде СССР, поскольку заставлял страну увеличивать расходы, однако это совершенно не так – стареющие коммунистические лидеры способствовали тому, чтобы к власти пришел Горбачев, и только он понял, что исправить шаткую политическую и экономическую систему в стране смогут только серьезные реформы. По мнению Аллмана, эти реформы привели к распаду страны.
Путин, между тем, скоро будет праздновать юбилей – двадцать лет у власти, пишет советник, и аннексия Крыма, а также операция в Сирии снова подняли его рейтинг, но большинство экспертов все чаще задают вопрос о том, с помощью каких действий президент будет его удерживать. «Прогноз Барака Обамы о том, что скоро РФ по уши увязнет в Сирии, начинает сбываться. Замороженные конфликты не являются долгосрочной перспективой Кремля, и Путин хотел разобраться в Грузии и Украине по-быстрому, однако экономические санкции были введены надолго, и они окажут максимально разрушительный эффект», пишет Аллман.
По мнению эксперта, сейчас Путин надеется лишь на то, что Запад не сможет быстро и эффективно реагировать на серьезные вызовы. Против Путина также имеется оружие: России нельзя угрожать и нужно решать все, используя здравый смысл, поскольку при больших угрозах России электорат сплотится вокруг президента РФ. Также нельзя потакать Путину, нельзя раздражаться, и западные лидеры должны проявлять мудрость.
Горячая тема: Канада предъявила ультиматум России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter