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Російський прогрес: Настоянку глоду почали продавати в автоматах

Російський прогрес: Настоянку глоду почали продавати в автоматах
Калузьким любителям дешевого алкоголю «привалило» щастя. Відтепер настоянку глоду вони отримали можливість придбати навіть не заходячи в аптеку. Тепер для цього достатньо опустити 20 рублів в торговий автомат під назвою «Боярка». Один з таких автоматів був недавно встановлений на стіні одного з магазинів, що відкрився на перетині Грабцевського шосе і Моторної вулиці в Калузі біля торгового дому «Мрія», інформує replyua.net.

Настоянку глоду по 20 рублів за флакон автомат продає цілодобово. На флаконах, втім, написано «Лосьйон косметичний». Але, судячи з реклами торгових автоматів «Боярка», що з'явилася в інтернеті, по флаконах розлитий зовсім не лосьйон, а саме настоянка глоду.

Настоянка глоду, нагадаємо, є лікарським препаратом і за законом може продаватися лише в аптеках. Вона застосовується для лікування серцевих недуг, але любителі спиртного «лікують» з її допомогою зовсім іншу хворобу. Завдяки невисокій ціні, настоянка користується хорошим попитом. Прибутковість бізнесу власникам автоматів теж обіцяють високу, особливо вночі вже навіть черги вишиковуються за чудодійним «лосьйоном».

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