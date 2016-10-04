Блогер: Путин: «Отмените санкции, жрать хотим!»

В блоге на Обозревателе Крымский бандеровец прокомментировал вчерашнее заявление Путина о соглашении между Россией и США об утилизации плутония.
Как передает replyua.net, блогер пишет о том, что Путин вновь порадовал новыми требованиями американцев, и это уже становится смешно. Российский президент, пишет Крымский бандеровец, наотрез отказывается утилизировать свой собственный плутоний и почему-то выдвигает требования Соединенным Штатам. В частности, вчера Путин потребовал от властей США для начала отменить санкции против России, потом закон Магницкого, а уже в завершение всего этого возместить потери от антироссийских санкций. Более того, пишет блогер, Путину хочется, чтобы США сократили численность войск и военную инфраструктуру на территории государств, вступивших в НАТО за последние 16 лет.
Блогер отмечает, что крымчане очень активно комментируют заявления Путина: «Вы отменяете санкции, или мы завалим себя плутонием», «Россия выкладывает плутонием слово «помоги», «Говорят, Путин требует отменить зиму», «Отменять санкции, про которые говорят, что они очень полезные?», «А помнится, Медведев говорил, что РФ никогда не потребует отмены санкций». В заключение Крымский бандеровец пишет: «Отмените санкции – мы жрать хотим. В. В. Путин».
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