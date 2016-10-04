У РФ стартують масштабні навчання ракетних військ

Ракетну бригаду Західного військового округу в Ленінградській області Російської Федерації привели в найвищий рівень бойової готовності. В ній буде проведено вирішальну перевірку за поточний рік. Про це сьогодні, 4-го жовтня, повідомляє російське видання «Интерфакс», передає replyua.net.
Всі підрозділи пройдуть максимально наближені до бойових дій навчання з пуску ракет по важливим цілям противника. У південній частині Росії підрозділи протиповітряної оборони будуть відпрацьовувати захист від авіаударів, безпілотних літальних апаратів та ракет ворога. Проведення масштабних військових навчань у РФ співпало з появою інформації про майбутню мілітаризацію держбюджету Російської Федерації.
Як повідомляють російські ЗМІ, у поточному році на потреби військ РФ може бути додатково передано близько 700-та мільярдів рублів. Основна частина цієї суми отримана від зовнішніх інвестицій. На ці гроші, за даними ЗМІ, збираються покрити борги Збройних сил РФ за військові закупки минулих років. Деякі поправки до державного бюджету Міністерство фінансів Росії хоче прийняти вже у наступну середу. Також пропонується надати міністру фінансів повноваження на перерозподіл 10% всіх витрат на користь силовиків без попереднього узгодження з урядом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter