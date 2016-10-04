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Березовец: Путин достал свой последний гибридный козырь в переговорах с Вашингтоном

Березовец: Путин достал свой последний гибридный козырь в переговорах с Вашингтоном
Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец считает, что вопрос плутония действительно чувствителен для Штатов, и Путин это прекрасно осознает. Страшнее то, что в Росси больше ничего нет, чем можно пошантажировать США, то есть Путин решился на ядерный шантаж из области последних аргументов, цитирует политтехнолога replyua.net.

«В чем не откажешь российскому президенту, так это в глубинном знании психологии западных лидеров. Выставляя заранее невыполнимые требования (сокращение войск НАТО, компенсация потерь от санкций), Путин готов удовлетвориться малым – отменой западных санкций и возвращением в G8. Но ключевая проблема для Кремля заключается в том, что ядерный шантаж это из области последних аргументов. Ничего большего и более страшного в арсенале России уже не останется. Путин таким образом сметает с доски остальные страны и посылает Вашингтону сигнал, что готов договариваться только с ним, без посредников», – отметил Тарас Березовец.

По его словам, это сигнал не Обаме, а его преемнику или преемнице. Это сильный вызов для Штатов. Но проблема для Путина лежит в плоскости того, что Америка все равно найдет ответ на этот вызов, что для Путина обернется серьезным стратегическим поражением.

Горячая тема: П’ятигорець: Сирійський вояж може коштувати «Вольдемару» віджатого Криму та Донбасу
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