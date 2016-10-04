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Боровой: детский шантаж Путина

Боровой: детский шантаж Путина
Соглашение, заключенное между Россией и США, было направлено на то, чтобы помочь РФ утилизировать лишний плутоний, однако поведение Путина напоминает детский шантаж. Как сообщает replyua.net, об этом на Апострофе написал Константин Боровой. По словам российского политика, Путин продолжает играть, однако со стороны Соединенных Штатов реакции на его шантаж не будет, поскольку там понимают, что она и не требуется, ведь Путину нужно только, чтобы на него обратили внимание. Боровой отмечает, что в таких случаях даже психологи советуют игнорировать и не обращать внимания, не замечать поведения, что является абсолютно правильной тактикой по отношению к Путину.

«Президент РФ знает, что, если это дело примет серьезные обороты, США также начнут шантажировать, и у этой страны имеются более жесткие механизмы. Они могут ввести эмбарго, и об этом пока не говорили, но эмбарго в свое время вводили против Ирана. Поведение российского президента настолько детское, что об эмбарго не будут говорить, поскольку знают, что это всего лишь очередная истерика. Путину становится страшно ,ведь дальше будет Гаага, и он загнал себя в угол», пишет политик. Президенту хочется, чтобы все играли только по его правилам, однако Запад продолжит ужесточать санкции, а все заявления Путина о плутонии – это информация внутреннего пользования, и россияне должны понять, что речь идет о «серьезной угрозе для Соединенных Штатов».

На самом деле, считает Боровой, это не американская, а российская проблема, - проблема жителей РФ, которым наконец нужно уже заняться своим президентом, ведь он в очень плохом положении. Обычные люди только догадываются о реальной ситуации в России, а Путин давно о ней знает, а экспертные службы многое прогнозируют, отмечая, что ситуация стала катастрофической. Также политик отмечает, что скоро россияне могут оказаться невыездными, и их будут разворачивать на границе, - то есть, жители РФ окажутся в изоляции. Активы заморожены, многие компании перестали работать, и дела идут очень плохо.

«Президент теперь боится не столько европейцев и американцев, сколько собственного окружения, и в последнее время свой бункер он покидает крайне редко. Европейцы и американцы тоже являются садистами, однако пока взвешивают все «за» и «против», связанные с эмбарго. Западу жалко не Путина, а россиян, ведь, в отличие от РФ, на Западе живут гуманисты. Однако на заявление Путина реакции никакой не последует. Пока», пишет Боровой.

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