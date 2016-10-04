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У Путина нашли еще одну роскошную дачу

У Путина нашли еще одну роскошную дачу
Телеканал Дождь провел собственное расследование и «нашел» у российского президента еще одно загородное имущество. Как передает replyua.net, Путин владеет большим участком земли и дачей на берегу Ладожского озера в Карелии. Однако сотрудники телеканала не берутся утверждать, что на большом участке возле острова Валаам действие находится имение главы РФ.

По их данным, Путин пропадал этим летом, и спустя несколько дней появился на Валааме. На телеканале рассказали, что большое количество участков в этом районе Карелии принадлежит компании «Прайм», которой владеют Борис и Юрий Ковальчуки, и в течение трех лет в Карелии они приобрели около 140 гектаров сельхозугодий в парке «Ладожский шхеры», а чуть позже бизнесмены арендовали еще почти триста гектаров лесного фонда. На этой территории, уверены журналисты, находится несколько роскошных особняков, и местные жители уверены, что одним из них владеет президент России.

Однако никто не смог предоставить доказательства того, что Путин приезжал в эти места. В СМИ неоднократно появлялась информация, что «Прайм» как-то связан с руководством РФ, и компания владеет большим участком земли на Валдае, где находится резиденция Путина «Ужин».

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