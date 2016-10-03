В Москве начались слушания по делу об убийстве Немцова

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, пятеро чеченцев сегодня предстали перед судом – их обвиняют в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова. Адвокаты дочери заявляют, что следствие так и не установило, кто стал заказчиком преступления – эти пятеро являются лишь исполнителями.
Как известно, 55-летний Немцов, лидер российской оппозиции и бывший заместитель премьер-министра, был расстрелян у стен Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года, когда шел домой со своей подругой из ресторана. Прокурор в этом деле заявил, что расследование установило, что к убийству причастна чеченская группировка. Эти люди арендовали квартиры в Москве, купил пистолет и боеприпасы, также использовали несколько автомобилей, чтобы следить за ним.
В день убийства двое обвиняемых наблюдали за Немцовым через окно пока тот обедал в ресторане возле Красной площади. Когда Немцов со спутницей вышли из ресторана, один из мужчин поравнялся с ним, достал пистолет и шесть раз выстрелил в него. После убийства сообщники отправились в свой родной регион на юге России. Один из членов этой банды был убит при сопротивлении аресту. Адвокат дочери Немцова, Ольга Михайлова, заявила представителям СМИ, что основные подозреваемые в этом деле еще не найдены, в том числе заказчик убийства.
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