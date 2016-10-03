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Портникову готовят место в камере рядом с Сущенко

Портникову готовят место в камере рядом с Сущенко
Как сообщает replyua.net, в адрес Виталия Портникова сегодня поступило очень необычное приглашение – редакция программы «Время покажет», выходящая в эфир на Первом канале – государственном телеканале Российской Федерации, пригласила украинского журналиста принять участие в одном из выпусков.

Сообщение об этом было сделано блогером на его странице в facebook. В приглашении написано: «Ведущими в этой программе является Артем Шейнин и Екатерина Стриженова. Форма – ежедневное ток-шоу». Российские журналисты предлагают обсудить актуальные события в Российской Федерации и в мире, просят рассмотреть возможность путешествия в московскую столицу и участие в этой программе. Также в приглашении говориться: «Насколько возможно ваше участие в нашей передаче? Все расходы мы берем на себя».

Как сказано в одном из комментариев к этому посту Портникова, похоже, что вторая койка в камере, где поместили задержанного сегодня в Москве украинского журналиста Сущенко – для Портникова, и расходы по определению украинского блогера на это койко-место уже оплачены.

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