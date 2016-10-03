Российские спецслужбы отравили двух американских дипломатов

Издание Newsader сообщает, что сегодня открылась информация, длительно хранящаяся в секрете Государственным департаментом США. Согласно заявлению официальных лиц США, двух сотрудников американского ведомства намеренно отравили год назад во время их поездки в Санкт-Петербург – об этом передает replyua.net.
Мужчина и женщина, являющиеся сотрудниками Государственного департамента США, приехали в ноябре прошлого года на конференцию. Они поселились в одном из высококлассных петербургских отелей, прямо в баре которого им подсыпали наркотическое вещество, известное как «наркотик изнасилования». Когда американские дипломаты пришли в себя, тут же направились больницу, обслуживающую иностранцев. Однако им не удалось снять пробы тканей и жидкостей организма для анализа – в медицинском заведении резко пропало энергоснабжение. Позднее электричество включили, однако для проведения медицинских анализов было слишком поздно. Таким образом, российские спецслужбы лишили американцев возможности собрать необходимые доказательства нападения, что и было потом использовано в качестве аргумента в дипломатическом споре.
США не удалось отстоять свою позиции и Вашингтон длительное время умалчивал об этом инциденте, пока не стало понятно, что это нападения – часть масштабной кампании, развернутой Кремлем для запугивания западных дипломатов.
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