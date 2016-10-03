Пономарь: никакой ядерной атаки РФ быть не может

Политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в facebook заявляет, что так называемый «ультиматум» России США – это не более чем блеф. «Технически это решение ничего не значит», - заявляет блогер – об этом передает replyua.net.
Пономарь пишет: «США на много лет вперед обогнали России и по средствам защиты от ядерных атак, и по средства доставки ядерного оружия. Плутоний, о котором говорили российские лидеры, все равно потеряет в скором времени свои боевые свойства, независимо от того, уничтожат его или нет. Он подчеркивает: «Поэтому этот «ультиматум» является не более, чем пропагандой, ориентированной на «внутренний рынок» - россиян». По мнению блогера, это должно вселить в россиян уверенность в том, что Россия может разговаривать с США в таком тоне, потому что она уже близка к своей цели и скоро «дожмет» Вашингтон.
Политический обозреватель подчеркивает: «Такая «неуступчивая и воинственная» риторика облегчает «тихий слив» Донбасса и Новороссии, как и обещал в свое время Сурков Нуланд». Также блогер обратился к своим подписчикам, объяснив, что их выводы и комментарии в духе «у Путина крыша поехала» - это тоже политтехнология, направленная на получение желаемой реакции – Кремль хочет, чтобы медиааудитория так думала и боялась. Он подчеркивает: «Я много раз писал, что решения в Москве принимаются коллективно и у всех не может поехать крыша одновременно. Никакой ядерной атаки не будет».
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