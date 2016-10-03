Адвокат розповів, що зараз потрібно робити у справі Сущенка

Завтра, 4-го жовтня буде остання нагода подати апеляційну скаргу щодо незаконного двомісячного арешту українського журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка. Про це сьогодні повідомляє «Укрінформ» з посиланням на повідомлення захисника Сущенка Марка Фейгіна, передає replyua.net.
«У вівторок буде остання нагода подати апеляцію проти двомісячного арешту кореспондента Сущенка. Проте наразі я не володію інформацією про те, чи зробив вже цю роботу державний адвокат засудженого», - заявив Фейгін. Він повідомив, що наразі знаходиться у «адвокатській черзі» в слідчий ізолятор до Сущенка.
Водночас він додав, що його адвокатське посвідчення вже знаходиться у адміністрації Лефортовського СІЗО, тому не може відлучитися для ознайомлення зі справою. «Існує ще одна проблема – я не володію інформацією щодо змісту в матеріалах про арешт. Також я не знаю, чи підписував Сущенко якісь документи. В загальному розуміні вся ця ситуація наразі залишається тривожною. Українського журналіста вже третій день тримають в ізоляторі. На нього тиснуть. Як мінімум – психологічно. Але знаючи російські тюрми, думаю, що тиск значно сильніший. Це традиційні засоби впливу російських спецслужб у таких справах, не зважаючи на те, що вони підроблені», - зауважив адвокат.
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