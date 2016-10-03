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В Москві судили відомого блогера за пропаганду проти Сирії

В Москві судили відомого блогера за пропаганду проти Сирії
Московський суд оштрафував відомого блогера та медійного менеджера Носика Антона на 500 тисяч російських рублів, звинувативши його у екстремізмі. Про це сьогодні, 3-го жовтня, повідомляє агентство «Медуза», передає replyua.net.

Безпосередньо мова йде про його публікацію в «ЖЖ» від першого жовтня минулого року, яка знаходиться під заголовком «Стерти Сирію з лиця Землі». У своїй статті Носик підтримав бомбардування мирних кварталів Сирії та прирівняв її до нацистської Германії. Прокуратура клопотала про позбавлення волі Носика на два роки. Проте сам публіцист не визнав своєї провини.

Під час свого останнього слова у судовій залі він закликав суд присудити йому дійсно справедливе покарання, або ж повністю виправдати його. Суд не покарав Носика позбавленням волі а вирішив обмежитися штрафом у півмільйона рублів. Антон Носик відреагував на це, написавши на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук такі слова: «Ви будете голосно сміятися, але суд присудив мені штраф у розмірі 500 тисяч рублів». Як зазначалося раніше, у листопаді минулого року проти Носика порушували кримінальне провадження, звинувачуючи його у діях, які спрямовані на збудження ненависті та ворожого настрою, приниження гідності людини або групи людей. Блогер досі не визнав своєї неправоти.

Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут
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02 окт 2016
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В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

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