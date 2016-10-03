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СпецтемаВ окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Горбач: в Кремле сидят мазохисты

Горбач: в Кремле сидят мазохисты
В Кремле сидят только мазохисты, которые готовят новые преступления, и РФ уже давно не преследует цели улучшить свой имидж в мире, напротив, руководство продолжит отвлекать внимание от уже совершенных преступлений новыми преступными действиями. Как сообщает replyua.net, об этом рассказал Владимир Горбач в комментарии Обозревателю.

По словам ведущего политического аналитика Института Евроатлантического сотрудничества, в России перестали мыслить о том, чтобы улучшить свой имидж путем изменения поведения в лучшую сторону, и ситуация продолжит усугубляться, и Кремль постарается отвлечь весь мир от совершенных им преступлений с помощью новых преступных действий. Горбач подчеркнул, что в России живут по принципу «Чем хуже, тем лучше», и, по его мнению, в Кремле сидят только мазохисты, и следующие преступления повлекут за собой новые, более жесткие санкции.

«Эту машину уже никто не остановит, и она будет работать до полного саморазрушения, и Россия не отступит и не даст слабину, поскольку это не в ее правилах. Все действия ведут к разрушению российской системы», утверждает эксперт. Он уверен, что Россия продолжает двигаться к полному развалу.

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02 окт 2016
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В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

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