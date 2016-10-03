Путін призупинив виконання угоди з США про утилізацію плутонію

Російська Федерація заморозила угоду з урядом Сполучених Штатів щодо переробки збройного плутонію, а також призупинила дію протоколів до цієї домовленості. Про це можна дізнатися з оприлюдненого на офіційному веб-сайті правової інформації Росії наказу президента Владимира Путина, повідомляє replyua.net.
У документах зазначається, що дія угоди призупиняється через кардинальну зміну обставин через загрозу стратегічній стабільності у державі у зв’язку з екоректними діями США щодо Російської Федерації та нездатності Сполучених Штатів Америки виконувати взятих на себе зобов’язань з утилізації зайвого збройного плутонію згідно з діючими міжнародними домовленостями. Влада Росії має вжити невідкладні дії щодо забезпечення державної безпеки.
Мова стосується договорів, які були укладені між Америкою та Росією у 2010 році щодо промислової переробки надлишку збройного плутонію. Навесні поточного року Володимир Путін сказав, що Сполучені Штати не виконують взятих на себе обов’язків по знищенню небезпечних плутонієвих відходів. А натомість зберігає їх з метою подальшого використання. Натомість у Державному департаменті США наголосили, що всі умови з цього питання виконуються чітко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter