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Путін призупинив виконання угоди з США про утилізацію плутонію

Путін призупинив виконання угоди з США про утилізацію плутонію
Російська Федерація заморозила угоду з урядом Сполучених Штатів щодо переробки збройного плутонію, а також призупинила дію протоколів до цієї домовленості. Про це можна дізнатися з оприлюдненого на офіційному веб-сайті правової інформації Росії наказу президента Владимира Путина, повідомляє replyua.net.

У документах зазначається, що дія угоди призупиняється через кардинальну зміну обставин через загрозу стратегічній стабільності у державі у зв’язку з екоректними діями США щодо Російської Федерації та нездатності Сполучених Штатів Америки виконувати взятих на себе зобов’язань з утилізації зайвого збройного плутонію згідно з діючими міжнародними домовленостями. Влада Росії має вжити невідкладні дії щодо забезпечення державної безпеки.

Мова стосується договорів, які були укладені між Америкою та Росією у 2010 році щодо промислової переробки надлишку збройного плутонію. Навесні поточного року Володимир Путін сказав, що Сполучені Штати не виконують взятих на себе обов’язків по знищенню небезпечних плутонієвих відходів. А натомість зберігає їх з метою подальшого використання. Натомість у Державному департаменті США наголосили, що всі умови з цього питання виконуються чітко.

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02 окт 2016
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